رد أمين الفتوى على سيدة تشكو من علاقة زوجها بأخرى وتريد الطلاق

تلقي الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال من متصلة مفاداه إن زوجها على علاقة بسيدة أخرى، وهي تريد الطلاق ولا تعرف ماذا تفعل؟



في رده، قال أمين الفتوى من السهل علينا ان نقول فلان على علاقة بفلانة، فهذا الأمر من الكبائر، فعليها التأكد أولا.

وأضاف فخر، خلال احدى البرامج الفضائية: لو هنفرض إن زوجها على علاقة أخرى، هل تطلبي الطلاق، لا لأن الطلاق عقاب للأولاد وليس لكى او له، وهنا يجب عليكى معاتبة زوجك ونصحه بأن ما يفعله يضر بالأولاد.



هل يجب تغطية المرآة أثناء العلاقة الزوجية

تلقي الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤال من متصلة حول وجود مرايا كبيرة في غرفة النوم، وبالتالي يحدث نظر للجسم أثناء العلاقة الزوجية، فما حكم النظر للمرأة أثناء العلاقة الزوجية؟

في رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا مانع من وجود المرايا في غرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية، فلا يجب أن نغطيها.

وأضاف وسام، خلال احدى البرامج الفضائية : أن المستحب في هذه الحالة أن يكون نوع من الستر، وهو عدم وجود تعرى كامل، أثناء العلاقة الزوجية، فهذا من آداب العلاقة الزوجية.