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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الري: أجهزة الدولة عكفت على تطهير بحيرة المنزلة وتنفيذ أعمال التكريك

بحيرة المنزلة
بحيرة المنزلة

أكد محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة في تطهير البحيرات المصرية وتنفيذ أعمال التكريك والتطوير المستمر.

 

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وقال محمد غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :"  أجهزة الدولة تحركت من أجل تطهير وتطوير بحيرة المنزلة ".

 

 وأضاف محمد غانم :" تم العمل على إزالة التعديات وتطهير البحيرة من الحشائش وتنفيذ اعمال تكريك في البحيرة ".

 

 وتابع محمد غانم :" بحيرة المنزلة متصلة بالبحر المتوسط  عن طريق فتحات تربط البحيرة بالبحر المتوسط"، مضيفا:" تم العمل على تطهير البواغيز".

 

واكمل محمد غانم :" مياه البحر المتوسط أصبحت تدخل بسهولة من خلال البواغيز إلى داخل بحيرة المنزلة ".

 

الري بحيرة المنزلة تكريك اخبار التوك شو

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