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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرى: حائط بحري بطول 12 كم شرق عزبة البرج لحماية المزارع السمكية

صدى البلد

عقد  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات التي تقوم بها أجهزة الوزارة المختصة ببحيرة المنزلة والدراسات والاجراءات اللازمة للحفاظ على إتزانها المائى والبيئى ، وأعمال تكريك مصب النيل فرع رشيد ومصب مصرف جمصة .


وإستعرض الوزير خلال الاجتماع مجهودات تطوير بحيرة المنزلة والتى تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، بهدف تحسين نوعية المياه بالبحيرة الأمر الذي ينعكس على تنمية الثروة السمكية بها وتأمين فرص العمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم .


وتابع الدكتور سويلم ما تم تنفيذه من إجراءات شملت الدراسة البحثية المعدة عن بحيرة المنزلة والتى تشتمل على قياس مؤشرات نوعية المياه ، و بيانات كميات مياه الصرف الزراعى التي تُلقى بالبحيرة ، وتأثير ذلك على زيادة درجة الملوحة بالبحيرة .


وقال  سويلم أنه وللعمل على تطوير وتنمية البحيرات الشمالية وتحسين نوعية المياه وزيادة الثروة السمكية بها .. فقد قامت هيئة حماية الشواطئ بتنفيذ عملية حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل المغذيين لبحيرة المنزلة ، وذلك لحماية هذه البواغيز من الإطماءات والحفاظ عليها مفتوحة بشكل دائم بما يسمح بإستمرار حركة تبادل وتجديد المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة ، حيث تم تنفيذ اعمال حماية وإنشاء ألسنة ببوغازي الجميل ١ و ٢ وبوغاز الصفارة ، وتطهير القنوات الشعاعية علي امتداد بوغازي الجميل ١ و ٢ ، وتكريك المنطقة الممتدة جنوب مثلث الديبة (الصفارة) ، وتطهير قنوات الصفارة والرطمة والبط ، وإنشاء حواجز معدنية وبوابات أسفل كوبري الجميل ١ وكوبري بوغاز الصفارة .


وتم تنفيذ حائط بحري بطول ٣ كيلومتر كمرحلة أولي لحماية منطقة شرق حائط عزبة البرج بطوال أبو الروس ، وجاري إجراءات طرح المرحلة الثانية بطول ١.٧٠ كيلومتر ، على أن يتم تقييم الأعمال بالمرحلتين الأولي والثانية لإستكمال المرحلة الثالثة من حماية المنطقة و البالغ طولها الإجمالي حوالي ١٢ كيلومتر وذلك لحماية المزارع السمكية بمنطقة طوال أبو الروس البالغ مساحتها ٤٥٠٠ فدان .

وتقوم الوزارة بأعمال تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة ، حيث يعتبر بوغاز رشيد الممر الرئيسي لمراكب ولنشات الصيد من وإلي البحر مما يعطيه أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، وتهدف أعمال التكريك لتوفير ممر ملاحى آمن لمراكب الصيد وإزالة الترسيبات المتراكمة علي الجانب الشرقي للبوغاز .


وتم تنفيذ أعمال حماية وتكريك مصب مصرف جمصة بإجمالى ١٥٠ ألف متر مكعب وزيادة أطوال اللسان الشرقي والغربي للمصرف ، وتنفيذ عدد ثلاثة رؤوس حجرية شرق المصب ، واستخدام نواتج التكريك في التغذية بين الرؤوس شرق مصب مصرف جمصة .

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