كاميرا سيلفي 60 ميجابكسل و5G.. موبايل هواوي Nova 12 Pro بمواصفات قياسية

تعتزم شركة هواوي الصينية إطلاق هاتف Nova 12 Pro المميز خلال الساعات المقبلة حيث سيضم الهاتف عددًا من الإمكانات الفائقة، حيث من المتوقع أن ينافس الهاتف ضن أفضل الهواتف الذكية المخصصة للفئة المتوسطة في 2024.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف هواوي Nova 12 Pro سيوفر شاشة من نوع OLED قياس 6.78 بوصة مع حواف منحنية بدقة تبلغ 2776 × 1224 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش على شكل ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية.

وسيقدم هاتف هواوي Nova 12 Pro بنظام كاميرا أمامية مزدوج “سيلفي” بدقة 60 ميجابكسل إلى جانب كاميرا أخرى 8 ميجابكسل مع تكبير 2x لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وستضم الكاميرا الخلفية لهاتف هواوي Nova 12 Pro على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة f / 1.4 – f / 4.0، ومن المتوقع أن يأتي مع دعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ثنائية الاتجاه.

وسيعمل هاتف هواوي Nova 12 Pro بمعالج من نوع Kirin 9000s يدعم شبكة الجيل الخامس للاتصالات 5G، وبطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة مع شحن بقوة 100 وات.