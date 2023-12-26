تامر أمين يحيي ذكرى ميلاد الرئيس الراحل السادات.. ويكشف جهود الدولة لتنمية سيناء

أحيى الإعلامي تامر أمين، ذكرى ميلاد الرئيس الراحل أنور السادات، الموافق 25 ديسمبر 1918، قائلا إنها ذكرى هامة في تاريخ الوطن و الأمة العربية والإسلامية وربما العالم أجمع، مؤكدا أنه كان أكثر العقول السياسية ذكاءا ومكرا و نجاحا على مر التاريخ.

وأضاف تامر أمين، خلال برنامجه "أخر النهار" المذاع على شاشة النهار، أن نفس اليوم الذي سيذكره له التاريخ هو ذاته الذي اغتيل به و هو 6 أكتوبر، وذلك أثناء وجوده في المنصة و احتفاله مع مصر بذكرى انتصار أكتوبر، معقبا: "أحيي روح السادات و فكره الذي كان سابقا لعصره و جيله 50 سنة على الأقل".

تنمية سيناء

ولفت، إلى أن الدولة المصرية كان يجب عليها من قديم الزمان أن تقوم بتعمير سيناء و تنميتها، لأنها أرضنا في المقام الأول و يجب تعميرها حتى لا يظل المصريين مكدسين في 6 أو 7% فقط من شريط الوادي الضيق، و ثاني سبب هو قفل باب المبررات و التلكيكات الغربية و الأمريكية و الإسرائيلية أنها صحراء.