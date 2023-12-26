ديسمبر.. قصة الشهر الأكثر برودة منذ عام 1951

شهدت العاصمة الصينية بكين أبرد شهر ديسمبر منذ بدء التسجيل في عام 1951، وكثيراً ما انخفضت درجات الحرارة في المدينة إلى ما دون -10 درجات مئوية هذا الشهر.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، كان عاماً حافلاً بالتناقضات في العاصمة: فقبل ستة أشهر، سجلت بكين اليوم الأكثر سخونة على الإطلاق في شهر يونيو، حيث بلغت درجة الحرارة ما يزيد قليلاً عن 40 درجة مئوية.

وتعرضت الصين لعدة موجات من الطقس شديد البرودة بالفعل هذا الشتاء، وسجل مرصد الطقس في بكين مؤخرًا أكثر من 300 ساعة من درجات الحرارة تحت الصفر في أقل من أسبوعين.

وأثرت موجة البرد على المقاطعات في جميع أنحاء الصين، حيث اضطرت المدارس في بعض المناطق إلى الإغلاق وواجهت خدمات النقل صعوبات.

أدى الطقس البارد المستمر إلى الضغط على إمدادات الطاقة في مقاطعة خنان، مع ورود تقارير عن تعطل بعض مراجل التدفئة.

واضطرت العاصمة الصينية أيضًا إلى التعامل مع تساقط الثلوج، وفي الوقت نفسه، شهدت أجزاء من شمال اليابان تساقط ثلوج ضخمة - أعلى بكثير من الكمية المعتادة لهذا الوقت من العام.

وصدرت تحذيرات من تساقط ثلوج كثيفة في بعض المناطق خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بلغ ارتفاع الثلوج حوالي متر في مقاطعتي جيفو وهوكايدو.

وشهدت كوريا الجنوبية تأرجحًا شديدًا في درجات الحرارة في الأسابيع الأخيرة، حيث تراوحت من 16 درجة مئوية إلى أقل من -12 درجة مئوية، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية (KMA).

ليس من الواضح كيف يتعامل الناس مع الطقس القاسي في كوريا الشمالية، وأحد الأسباب المحتملة لموجة البرد هو ضعف الدوامة القطبية - وهي مساحة من الهواء البارد تقع عادة حول القطب الشمالي - مما يسمح للهواء بالتحرك جنوبًا أكثر من المعتاد.