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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 صباح اليوم.. فيديو

استهداف ميركافا صهيونية
استهداف ميركافا صهيونية

ذكرت كتائب عز الدين القسام قبل قليل عن استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، في استمرار لعمليات المقاومة لصد توغل قوات الاحتلال، وفق ماذكرت صحف ووسائل إعلام متفرقة.

وفي الساعات الماضية، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، مشاهد لاستهدافها، من مسافة صفر، قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة. 
ويُظهر أحد مشاهد الفيديو لحظة زرع مجاهد من القسام عبوة "شواظ" في إحدى الآليات الإسرائيلية.

ويشير الفيديو إلى المجاهد برمز مثلث مقلوب باللون الأخضر، على نحو يميزه عما اعتمده الإعلام العسكري لكتائب القسام في استخدامه المثلث الأحمر المقلوب للإشارة إلى الهدف الإسرائيلي، وفق ما ذكرت قناة الميادين. 
وتضمّن الفيديو أيضاً مشاهد قنص مجاهدي القسام جنوداً إسرائيليين، واحتراق جندي في إثر استهدافه داخل منزلٍ كان يتحصن فيه.


ونفذت المقاومة الفلسطينية سلسلة استهدافات لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة عند أكثر من محور، بالتزامن مع اليوم الـ 80 للعدوان الإسرائيلي.


ودمّرت القسام أيضاً 4 آليات إسرائيلية متوغلة في حي الشيخ رضوان، و5 آليات أخرى في منطقتي التفاح والدرج باستخدام قذائف "الياسين 105". كما قنصت جندياً إسرائيلياً في حي التفاح.

واستهدفت أيضاً جرافة إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، شرقي البريج وسط القطاع.


وشمالي القطاع، استهدفت الكتائب قوة إسرائيلية خاصة مكونة من فصيل معزّز، عديده 40 جندياً، كانوا يتحصنون في أحد المنازل في منطقة جباليا البلد، مشيرةً إلى أنّ الاستهداف تمّ قذائف الـ "TBG" المضادة للتحصينات، الأمر الذي أدى إلى إيقاع جميع الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

بدورها، أعلنت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» في فلسطين، أمس(الأحد)، أن مقاتليها قصفوا حشوداً عسكرية إسرائيلية في محيط «مسجد الظلال» شرق خان يونس، برشقة صاروخية وقذائف «الهاون».
 

كتائب عز الدين القسام دبابة ميركافا صهيونية قوات الاحتلال

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