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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايلين Realme في 2023..توأم الـ iPhone بسعر 5000 جنيه

أفضل موبايلين Realme
أفضل موبايلين Realme في 2023..توأم ال iPhone بسعر 5000 جنيه

أعلنت شركة ريلمي في عام 2023 عن هواتفها الأحدث الـ Realme C51 و C53 لتنافس في الفئة الاقتصادية بتصاميم فخمة شبيهة الـ iPhone مع سعر اقتصادي جدا يبدأ من 5000 جنيه ومواصفات جيدة جدا مقابل السعر.

 

سعر ومواصفات هاتف Realme C51

 

• الشاشة تأتي بشكل النوتش في منتصف الشاشة وتأتي من نوع IPS LCD وتأتي بمساحة 6.74 إنش بدقة الـ 720×1600 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 260 بكسل لكل إنش بالإضافة إلى دعم معدل التحديث الـ 90Hz وهي داعمة لميزة الـ Mini Capsule التي تتفاعل مع نوتش الشاشة .

• يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت .
– كما يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري .

• يأتي الهاتف بمعالج من شركة Unisoc من نوع Tiger T612 بتكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 فهو نفس المعالج الموجود في الـ Realme C53 .

أفضل موبايلين Realme في 2023..توأم ال iPhone بسعر 5000 جنيه

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 3 ميجا بكسل وهي الكاميرا الخاصة بالعزل بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .

• الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac كما يدعم الـ Dual-band .

• يدعم الهاتف البلوتوث بإصدار 5.0 مع خاصيتي الـ A2DP, LE .

• يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS, GALILEO .

• وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

• يدعم الهاتف معظم مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب .

• منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C كما يدعم خاصية الـ OTG .

• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط .

• يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 13 بواجهة ريلمي الـ Realme UI T .

• يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الأخضر .

يبدأ سعر هاتف Realme C51 في مصر من 5000 جنيه مصري. 
 

سعر ومواصفات هاتف Realme C53

 

يتم تقديم هذا الهاتف بشاشة IPS LCD بدقة FHD+ قياس 6.74 بوصة بمعدل تحديث 90 هيرتز، مع معالج Tiger T612 بمعمارية تصنيع 12 نانو ميتر، مع مساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 256 جيجا مع 8 جيجا رام. ويعمل الهاتف مع واجهة Realme UI T المخففة المبنية على نظام تشغيل Android 13.

أفضل موبايلين Realme في 2023..توأم ال iPhone بسعر 5000 جنيه

ويأتي Realme C53 في الأساق بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0، مع كاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 مع عدسة 0.3 ميجا بيكسل للعزل، ويدعم الهاتف سماعات Mono خارجية مع منفذ الـ3.5 مللي، وبصمة إصبع موجودة على زِر الباور.

يدعم الهاتف الفتح عن طريق التعرف على الوجه، ويأتي الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات ويتم شحن البطارية عن طريق منفذ USB Type C.

يبدأ سعر هاتف Realme C53 من 7000 جنيه مصري.

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