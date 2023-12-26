يمكنهم الإنجاب دون تزاوج.. إليكم أغرب 5 حيوانات حول العالم| صور

مع هذه الحيوانات ليست هناك حاجة للذكور فهي تتكاثر من خلال عملية "التوالد العذري" المذهلة، وهي الطريقة التي تمكنها من إنجاب أطفالًا دون الحاجة للتزاوج ويطلق عليها بالعامية "الولادة العذرية".

وتحدث هذه العملية، حيث تقوم أنثى الحيوان بتكوين جنين من بويضة غير مخصبة، ويميل النسل الخاص بها إلى أن يكون جنسًا واحدًا فقط – جميعهم ذكور أو جميعهم إناث، ومن بين هذه الحيوانات بحسب ما ورد في تقرير بموقع Live Science:

أسماك القرش

في صباح أحد الأيام بحديقة حيوان هنري دورلي وأكواريوم أوماها بأمريكا، ذًهل حراس الحديقة عندما عثروا على سمكة قرش صغيرة يبلغ طولها 6.5 بوصة (16.5 سم) في حوض يحتوي على ثلاث إناث من أسماك القرش ذات الرأس (Sphyrna tiburo).

لم تتعرض أي من إناث القرش هذه للذكور، ولم تحمل أي ندوب تزاوج من أنواع مختلفة داخل الحوض، وفسر العلماء هذا الأمر بعد الفحص أنه المرة الأولى التي تخضع فيها أسماك القرش إلى عملية التوالد العذري.

ومنذ ذلك الحين، شوهدت ولادات عذراء في بعض أنواع أسماك القرش مثل قرش الحمار الوحشي (Stegostoma tigrinum) وقرش الشعاب المرجانية ذات الطرف الأسود (Carcharhinus melanopterus). وأيضًا قرش كلب البحر الأملس النَّاعم (Mustelus mustelus).

طائر كاليفورنيا كوندور

حتى عندما يتم إيواؤهم مع الذكور، تختار إناث كندور كاليفورنيا المهددة بالانقراض (Gymnogyps californianus) أحيانًا إنجاب أطفال بأنفسهن.

فعلى أمل مساعدة أعداد الكندور على الانتعاش، قام الباحثون في حديقة حيوان سان دييغو الأمريكية بإيواء أنثى طائر الكندور مع ذكر خصب.

ولكن من الواضح أن الذكر لم يكن ضروريًا: فقد اكتشف علماء الوراثة الذين قاموا باختبار عينات الحمض النووي داخل المختبر فرخين ذكرين من طائر الكندور يحملان نسختين متطابقتين من الحمض النووي لأمهما.

حشرة العصويات

على عكس الحيوانات الأخرى، فإن التوالد العذري في الحشرات العصية ليس نادرًا. في الواقع، تتكاثر الكائنات ضمن جنس تيميما بهذه الطريقة حصريًا، وقد فعلت ذلك منذ مليون عام.

الثعبان الأعمى

الثعبان البراهميني الأعمى (Ramphotyphlops braminus) هو نوع آخر يُعتقد أنه يتكاثر لاجنسيًا فقط. وتم العثور على مواليد من الإناث فقط من هذا النوع.

بطيئات المشية

بطيئات المشية هي مخلوقات مائية مجهرية معروفة بقدرتها على تحمل الظروف القاسية. ويمكن لهذه الدببة المائية السمينة أن تسير في كلا الاتجاهين، وتتكاثر جنسيًا ولا جنسيًا.

ومع ذلك، فإن التوالد العذري شائع فقط في بيئة البحيرات والموائل الأرضية التي تعيش بها.