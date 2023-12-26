عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يمكنهم الإنجاب دون تزاوج.. إليكم أغرب 5 حيوانات حول العالم| صور

يمكنهم الإنجاب بدون
يمكنهم الإنجاب بدون تزاوج.. إليكم أغرب 5 حيوانات حول العالم

مع هذه الحيوانات ليست هناك حاجة للذكور فهي تتكاثر من خلال عملية "التوالد العذري" المذهلة، وهي الطريقة التي تمكنها من إنجاب أطفالًا دون الحاجة للتزاوج ويطلق عليها بالعامية "الولادة العذرية".

وتحدث هذه العملية، حيث تقوم أنثى الحيوان بتكوين جنين من بويضة غير مخصبة، ويميل النسل الخاص بها إلى أن يكون جنسًا واحدًا فقط – جميعهم ذكور أو جميعهم إناث، ومن بين هذه الحيوانات بحسب ما ورد في تقرير بموقع Live Science:

أسماك القرش

في صباح أحد الأيام بحديقة حيوان هنري دورلي وأكواريوم أوماها بأمريكا، ذًهل حراس الحديقة عندما عثروا على سمكة قرش صغيرة يبلغ طولها 6.5 بوصة (16.5 سم) في حوض يحتوي على ثلاث إناث من أسماك القرش ذات الرأس (Sphyrna tiburo). 

لم تتعرض أي من إناث القرش هذه للذكور، ولم تحمل أي ندوب تزاوج من أنواع مختلفة داخل الحوض، وفسر العلماء هذا الأمر بعد الفحص أنه المرة الأولى التي تخضع فيها أسماك القرش إلى عملية التوالد العذري. 

ومنذ ذلك الحين، شوهدت ولادات عذراء في بعض أنواع أسماك القرش مثل قرش الحمار الوحشي (Stegostoma tigrinum) وقرش الشعاب المرجانية ذات الطرف الأسود (Carcharhinus melanopterus). وأيضًا قرش كلب البحر الأملس النَّاعم (Mustelus mustelus).

طائر كاليفورنيا كوندور

حتى عندما يتم إيواؤهم مع الذكور، تختار إناث كندور كاليفورنيا المهددة بالانقراض (Gymnogyps californianus) أحيانًا إنجاب أطفال بأنفسهن. 

فعلى أمل مساعدة أعداد الكندور على الانتعاش، قام الباحثون في حديقة حيوان سان دييغو الأمريكية بإيواء أنثى طائر الكندور مع ذكر خصب. 

ولكن من الواضح أن الذكر لم يكن ضروريًا: فقد اكتشف علماء الوراثة الذين قاموا باختبار عينات الحمض النووي داخل المختبر فرخين ذكرين من طائر الكندور يحملان نسختين متطابقتين من الحمض النووي لأمهما.

حشرة العصويات

على عكس الحيوانات الأخرى، فإن التوالد العذري في الحشرات العصية ليس نادرًا. في الواقع، تتكاثر الكائنات ضمن جنس تيميما بهذه الطريقة حصريًا، وقد فعلت ذلك منذ مليون عام.

الثعبان الأعمى

الثعبان البراهميني الأعمى (Ramphotyphlops braminus) هو نوع آخر يُعتقد أنه يتكاثر لاجنسيًا فقط. وتم العثور على مواليد من الإناث فقط من هذا النوع.

بطيئات المشية

بطيئات المشية هي مخلوقات مائية مجهرية معروفة بقدرتها على تحمل الظروف القاسية. ويمكن لهذه الدببة المائية السمينة أن تسير في كلا الاتجاهين، وتتكاثر جنسيًا ولا جنسيًا. 

ومع ذلك، فإن التوالد العذري شائع فقط في بيئة البحيرات والموائل الأرضية التي تعيش بها.

التوالد العذري الولادة العذرية أسماك القرش طائر كاليفورنيا كوندور حشرة العصويات الثعبان الأعمى بطيئات المشية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

4 أيام.. غلق محاور حيوية بمدينة نصر بسبب المونوريل |تفاصيل

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

موضوعات متعلقة

السباق حول الأرض.. كواليس احتفال سكان القارة الجنوبية بعيد الميلاد| مفاجأة مذهلة

ضابط مخابرات أمريكي سابق: إسرائيل خسرت حرفيًا حقها في الوجود| فيديو

لاعب بيسبول يهدي سيارة "بورش" لزوجة زميله بالنادي الجديد.. والسبب غريب| فيديو

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

طرود غامضة تصل شواطئ أستراليا تحتوي ملايين الدولارات.. ما القصة!

"يجب اعتقال نتنياهو".. عضو بـ"جنوب أفريقيا" يوجه رسالة لمحكمة دولية| فيديو

المرأة مقدسة.. أسيرات سابقات لدى حماس يتحدثن عن معاملتهم لهن| شاهد

قبيلة أوروبية قديمة استخدمت جلد وأظافر أعدائها في صنع هذه الأشياء |تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيس الكونغو الديمقراطية يعرب عن تقديره لمساهمة مصر في دعم العملية الانتخابية

تفاصيل انفجار عبوة ناسفة قرب السفارة الإسرائيلية في الهند.. فيديو

أبو العينين يهنئ الأهلي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا: مباراة شرفت الكرة المصرية وعكست روح الأخوة بين الناديين

توفير النواقص من المستلزمات والأدوية والمستهلكات..اجتماع عاجل لوزارة الصحة

في 6 أشهر.. الحكومة: استثمارات بـ1.8 مليار دولار بمشروعات هيئة قناة السويس

هجوم بطائرة دون طيار على كنيسة في ولاية أوروميا بإثيوبيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عدداً من الأنشطة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة مطروح

يمكنهم الإنجاب دون تزاوج.. إليكم أغرب 5 حيوانات حول العالم| صور

هتلبس أيه في رأس السنة.. الأرصاد تفاجئ المواطنين.. ايه الحكاية

حصاد 2023.. نجوم ونجمات دخلن القفص الذهبي

فيديو

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع أسرة كاملة في الشرقية «فيديوجراف»

35 مليون متابع في 9 ساعات|كلمات محمد صلاح عن غزة تلهب المشاعر «فيديوجراف»

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. ماذا سيحدث ؟

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ