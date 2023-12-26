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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أضرار التسريب من التعليم وخطورته على الفرد والمجتمع في ندوة بالشيخ زويد

ندوة لمناقشة اضرار
ندوة لمناقشة اضرار التسرب من التعليم

نظمت وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، ندوة حول أضرار التسريب من التعليم وخطورته على الفرد والمجتمع كأحد أخطر المشاكل التى تعاني منها المناطق النائية، التى يترتب عليها زيادة معدلات البطالة والفقر وهدر لطاقات المجتمع المستقبلية والقضاء على أى عائد متوقع من الخطط التنموية التى تضعها الدولة.

 

مشكلة التسرب:


وقالت أسماء سلامة مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد، إن الندوة ناقشت ابرز المؤشرات المتعلقة بمشكلة التسريب من التعليم واسبابها وتداعياتها على المجتمع، فضلا عن مناقشة بعض المقترحات لحل تلك المشكلة وتأثيرها على القضية السكانية.


أضافت أماني احمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة ان الندوة تأتى ضمن خطة العمل التي وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية بناء على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتوجيهات العميد اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وارشادات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية
 

وبدوره لفت خالد عبد الحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بمحافظة شمال سيناء أن الندوة ناقشت الصورتين الخاصتين بالتسريب من التعليم سواء عدم التحاق الطفل بالمدرسة منذ البداية وعزوفة عن الرغبة فى التعليم خلال مراحل حياته المختلفة او انقطاع الطفل عن الحضور للمدرسة بصفة دائمة بعد التحاقه بها لسنة او اكثر، واثره الغير مباشر على القضية السكانية.


واوضح عبد الحليم ان الندوة عقدت بالمدرسة الصناعية بالشيخ زويد وحاضر فيها الشيخ ابراهيم محمود من علماء الاوقاف وفيصل عليان ومصطفى سليمان من الادارة التعليمية وايمن سليمان وأماني شداد وناصر سلامة اعضاء وحدة السكان الفرعية وتحت اشراف صالح ابوهولى رئيس مجلس ومدينة الشيخ زويد بالإضافة الى عدد كبير من الشباب.

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متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بقرى الحسنة في شمال سيناء

الشيخ زويد ندوة أضرار التعليم التسرب

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