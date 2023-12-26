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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة الإيرانية تتوعد الاحتلال الإسرائيلي برد حاسم على اغتياله لمسئول بالحرس الثوري

إيران
إيران

توعدت الحكومة الإيرانية بالرد على اغتيال الكيان الصهيوني لمسئول كبير في الحرس الثوري الإيراني خلال غارة شنتها طائرات الاحتلال على أحد الأحياء السكنية في سوريا، وفق ما ذكرت صحف إيرانية.

وذكرت الحكومة الإيرانية أنه  سيتم الرد على الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها إسرائيل في الوقت والمكان المناسبين.

وقبلها ذكرت وزارة الدفاع الإيرانية، أن إسرائيل ستدفع ثمن الجريمة الإرهابية التي نفذتها في اغتيال أحد مستشاري الحرس الثوري.

وأكدت وزارة الدفاع أنه سيتم الرد على هذه الجريمة في الوقت والمكان المناسبين وبالطريقة التي نراها ملائمة.

وأضافت أن ردها سيكون صارما ومؤثرا لكن لن يوفر المجال لأي استغلالات إسرائيلية.

وزارة الدفاع الإيرانية الحكومة الإيرانية اغتيال الكيان الصهيوني الحرس الثوري الإيراني

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