السوبر المصري| نزلة برد وراء غياب مهاجم الأهلي عن تدريبات الفريق

قال خالد بيبو مدير الكرة بالنادي، الاهلي إن محمد زعلوك مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعرض لنزلة برد شديدة، منعته من التواجد في التدريبات الأخيرة.

وأضاف مدير الكرة، أن زعلوك سينتظم في المران الجماعي فور تعافيه من نزلة البرد، وهناك محاولات من جانب الجهاز الطبي لتجهيزه لمواجهة فيوتشر القادمة في نهائي بطولة كأس السوبر التي ستقام مساء الخميس المقبل.

ويبدأ الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الكريكيت القريب من فندق إقامة بعثة الفريق في أبوظبي.

كان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الاثنين على استاد محمد بن زايد، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة فيوتشر.