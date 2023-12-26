بهدف تحويل المنطقة لمدينة عالمية للرخام والجرانيت.. تطوير وتنمية منطقة شق الثعبان

قال الأستاذ صابر إمبابي، نائب رئيس شعبة المحاجر والرخام بالغرفة التجارية، إنه تم تطوير وتنمية منطقة شق الثعبان، بهدف تحويلها لمدينة عالمية للرخام والجرانيت، وتحولت مخلفات الإنتاج والمصانع إلى مصنع لتدويرها.

وأضاف الأستاذ صابر إمبابي، نائب رئيس شعبة المحاجر والرخام بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “ten”، أنه تم عمل منطقة كبيرة جدا للسيارات وحدث تطوير شديد، موضحا أنها تحولت لمدينة صناعية.

وتابع الأستاذ صابر إمبابي، نائب رئيس شعبة المحاجر والرخام بالغرفة التجارية، أن الصناعة هي مصدر دخل العملة الصعبة وقاطرة الإنتاج فى كل الدول، لافتا إلى أن هناك طرق تتطور فى المنطقة، وهناك نجاح بها.