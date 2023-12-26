يضم 100 ألف قطعة.. خبير أثري يوضح أخر تطورات المتحف المصري الكبير|فيديو

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة يوجد بينهما عملية تطوير كبيرة تمت على عدة مراحل، متابعًا أنه تم الفتح التجريبي للمتحف والمرحلة الثانية من المتحف المصري الكبير قاربت على الانتهاء.





وأضاف “عامر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن المتحف المصري الكبير يضم 100 ألف قطعة أثرية، مما يجعله أكبر متحف على مستوى العالم من حيث عدد القطع الأثرية.



وتابع الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري أن المتحف المصري الكبير يستهدف 5 ملايين زائر، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من 90 % من المتحف، وهناك خطط زمنية وضعت من قبل الدولة لفتح هذا الصرح العالمي الذي ينتظره الجميع.