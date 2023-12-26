خبير: موقف مصر من رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطيني ثابت.. فيديو

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن مصر كانت واضحة منذ البداية في السياسات الكاشفة للممارسات الإسرائيلية الممنهجة من تهجير وتصفية القضية الفلسطينية.



وأضاف “البرديسي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية على جميع المستويات الدبلوماسية والسياسية والإعلامية عرضت تلك الممارسات الإسرائيلية الفجة، وظهرت إسرائيل كدولة مارقة عن النظام الدولي ومايجب أن تتحلى به لحفظ السلم والأمن الدوليين.



وتابع الدكتور طارق البرديسي، أن جهود مصر مستمرة في كافة المسارات لتحقيق التسوية السياسية النهائية لـ القضية الفلسطينية.