الحكومة العراقية تدين استهداف الجانب الأمريكي لمواقع عسكرية بالبلاد

أدانت الحكومة العراقية استهداف الجانب الأمريكي مواقع عسكرية عراقية واستشهاد منتسب وإصابة 18 آخرين بينهم مدنيون، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكدت الحكومة العراقية، أن استهداف الجانب الأمريكي لمواقع عسكرية عراقية فعل عدائي واضح وغير بناء ولا يصب في مسار المصالح المشتركة طويلة الأمد، مشيرة إلى أنها تتعامل عبر قواتها الأمنية بكل مؤسساتها الدستورية وسلطاتها القانونية بحزم إزاء اعتداء بعض العناصر على مقار البعثات الدبلوماسية.

ونوهت بأن تلك الاعتداءات تمثل اعمالا عدائية تمس بسيادة الدولة العراقية ومن غير المقبول أن ترتكب وفق أي ظرف كان أو تحت أى مبرر.