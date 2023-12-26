خضع لعملية تجميل وهذا عمره الحقيقي.. هاني شاكر يثير الجدل بأحدث تصريحاته في لبنان

حل الفنان هاني شاكر ضيفًا على برنامج لبناني شهير، خلال تواجده في بيروت واحتفاله بعيد ميلاده وسط حضور عدد من الأصدقاء منهم الفنان مروان خوري.

هاني شاكر

هاني شاكر يكشف عن عمرة الحقيقي

تطرق "هاني شاكر" خلال لقائه للحديث عن حفل عيد ميلاده الذي أقامه متعهدي الحفلات والمنتجين خضر عكنان وحسين كسيرة، إلى جانب إجرائه عملية تجميل وعن مشاريعه الغنائية خلال الفترة المقبلة.

وعن مفاجأة متعهدي الحفلات والمنتجين خضر عنكان وحسين كسيرة قال: "انتوا اخواتي وحبايبي ومش عارف أشكركم إزاي على المفاجأة الحلوة الرائعة ، لأني لحد ما جيت كنت فاكر إني معزوم على العشاء ومكانش في بالي خالص إنهم يكونوا محضرين لي الحفلة الجميلة دي، والمجموعة الرائعة الموجودة من نجومنا وحبايبنا فبشكرهم ألف شكر وربنا دايمًا يديم المحبة بينا وبين بعض".

كما كشف الفنان هاني شاكر عن عمره قائلا: "بسم الله ما شاء الله والله أكبر 71 سنة والناس كلها عارفة والسوشيال ميديا عارفة تاريخ ميلادي ودي حاجة متستخباش وكل ما ربنا بيزيد في العمر بتزيد محبة وثقة وثقافة وخبرة، أن الواحد يخبي عمره ده صعب والناس كلها عارفة".

هاني شاكر يخضع لعمليات التجميل

وعن حديث البعض عن إجراء "هاني" عمليات تجميلية: "أنا ليا تجربة واحدة بس في البوتوكس وكانت تجربة مش حلوة خالص، لكن أنا غير كده الحمد لله معلمتش حاجة في وشي، هو أنا حلو كده على طول".

هاني شاكر

كما تحدث عن أمنياته في 2024 قال: "يبقى فيه أعمال فنية جديدة ويبقي فيه عمل فني جميل يجمعني بحبيبي مروان خوري، وأنا قريب محضر برضه غنوة للشاعر الكبير بهاء الدين محمد وألحان عزيز الشافعي هفاجئكم بيها لأنها مختلفة جدًا".

وعن عدم تواجد اسمه في قوائم بيلبورد لأفضل المغنيين في 2023 علق قائلا: "معرفش اللي عايز يكرمني أهلا وسهلا واللي مش عايز يكرمني أنا كفاية حب الناس عندي وعمري ما استنيت تكريم وحاجات زي دي بالعكس حب الناس عندي واللي بشوفوا في عينهم ده أحسن تكريم بالنسبة لي".