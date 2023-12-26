تواصل امتحانات العملي بجامعة طيبة التكنولوجية للعام 2023-2024



واصلت جامعة طيبة التكنولوجية الاقصر، عقد امتحانات العملي بكليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وتكنولوجيا الصناعة والطاقة، للعام الجامعي 2023-2024 في الفترة من 24 حتى 28 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.



وأوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة استعدت بشكل كامل، لانطلاق الامتحانات العملية بالجامعة، وجرى إيقاف كافة الإجازات الاعتيادية لكل منسوبي الجامعة حتى انتهاء فترة الامتحانات العملية وكذلك النظرية، مؤكدا أن الامتحانات تسير بهدوء ويسر، ولم تسجل أي معوقات بفضل خطة محكمة وضعتها الجامعة لخروج الامتحانات بالشكل الذي يليق باسم جامعة طيبة التكنولوجية.



وأضاف الدكتور عادل زين الدين، أن الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال الامتحانات النظرية، من إعداد جداول الامتحانات وإعلانها، إذ تنطلق الامتحانات النظرية للفرقتين الأولى والثانية في الفترة من 2 وحتى 22 يناير 2024، مشيرا إلى أنه جرى توفير كافة الاحتياجات اللوجستية والإدارية وغيرها للامتحانات.

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