أيمن قطامش: تدريب الشباب على مهارات تناسب سوق العمل الداخلية والخارجية |فيديو

قال المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بـ وزارة العمل، إن هناك إمكانيات تدريبية كبيرة ، ولكنها على الكورسات القصيرة المدى، لافتاً إلى أن عدد الدورات التدريبية 300 دورة سنوياً، ولكن الدورة مدتها من 60_200 ساعة تدريب.

أيمن قطامش:الفئة العمرية المستهدف تدريبها من عمر 18 عاماً و حتى 35 عاماً



وأضاف أيمن قطامش خلال لقائه عبر فضائية "DMC"، أن الدولة المصرية تهتم حالياً، بالتدريب طويل المدى، حيث يتم تدريب الشباب على مهارات بشكل أفضل، تناسب سوق العمل الداخلية والخارجية.

وأشار أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل إلى، أن الفئة العمرية المستهدف تدريبها، من عمر 18 عاماً و حتى 35 عاماً، مؤكداً أنه يتم السعي لتطوير عملية التدريب المهني من خلال القطاع الخاص، و ذلك بعد توجيه الرئيس السيسي ، بتاعمل الدولة مع القطاع الخاص.