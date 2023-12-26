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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الذهب اتجنن والأسعار صادمة | مفاجأة في عيار 21 الآن

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن مستجدات اسعار الذهب و الدولار عالميا حيث  أسعار الدولار محليا، والتى شهدت استقرارا منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 9 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.

 
و سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى  30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

.وذلك بالتزامن مع تصريحات الحكومة حول موعد انتهاء أزمة الأخضر، ومقترح حكومي جديد لزيادة التدفق الدولاري وزيادة العملة الصعبة.وبعد عقد آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 2023.

كما سجل سعره في أكبر بنكين حكوميين وهما "بنك مصر. 
والبنك الأهلي المصري"  30.75 جنيه للشراء.

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نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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