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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تداهم مصنعين لانتاج أسلاك الكهرباء المغشوشة بالقليوبية

المصنع
المصنع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وتزوير وتقليد العلامات التجارية مما يشكل خطورة على حياة المواطنين وإضراراً بالإقتصاد .

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومديرية أمن القليوبية من ضبط (2 مصنع عشوائى "بدون ترخيص" - بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) لتصنيع وإنتاج الأسلاك الكهربائية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات من خامات رديئة ومجهولة المصدر بدون موافقة الجهات المختصة مما يشكل خطورة على حياة المواطنين ، وكذا تزوير العلامات التجارية لبعض شركات الأسلاك الكهربائية المعتمدة والمطابقة للمواصفات القياسية تمهيداً لطرحها بالأسواق غاشين بذلك جمهور المستهلكين وبإستهداف المصنعين أمكن ضبط (مالك مصنع والمدير المسئول عن المصنع الآخر "لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة- القليوبية") .

وبالتفتيش فى حضورهما أمكن ضبط (20 طن كابلات من معدنى "النحاس ، الألومنيوم"– 11,5 طن لخام خرز البلاستيك – 12طن و850 كيلو جرام منتج نهائى لكابلات وأسلاك كهربائية "مدون عليها علامات تجارية" - خطى إنتاج كاملان) جميعها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. ​

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أجهزة وزارة الداخلية أسلاك الكهرباء الإدارة العامة لشرطة البيئة الأسلاك الكهربائية أمن القليوبية خامات رديئة

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