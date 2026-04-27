الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
ريهانا تتألق في مومباي وتجمع بين الجمال والثقافة

ريهانا
ريهانا
أوركيد سامي

لفتت النجمة العالمية ريهانا الأنظار خلال زيارتها الأخيرة إلى مومباي، حيث حظيت باهتمام إعلامي واسع وتفاعل كبير من الجمهور، في ظل حضورها القوي والمتنامي داخل السوق الهندية، سواء على المستوى التجاري أو الثقافي.


وجاءت زيارة ريهانا إلى الهند للمشاركة في فعالية خاصة بعلامتها التجارية في مجال مستحضرات التجميل، في خطوة تعكس استراتيجيتها التوسعية نحو الأسواق الآسيوية، وتحديدًا السوق الهندية التي تُعد من بين الأسرع نموًا عالميًا في هذا القطاع. وقد حرصت النجمة على استثمار هذه المناسبة لتعزيز علاقتها بجمهورها هناك، والتأكيد على حضورها المؤثر خارج نطاق الموسيقى.
ولم تقتصر زيارة ريهانا على الجانب التجاري فقط، بل حملت طابعًا ثقافيًا مميزًا، حيث خاضت تجربة تقليدية داخل منزل عائلة عائلة أمباني، إحدى أبرز العائلات في الهند. وشاركت في طقس “الآرتي” الهندوسي، وهو طقس ديني وروحي يعكس مظاهر الترحيب والتقدير، ما أضفى على الزيارة بُعدًا ثقافيًا وإنسانيًا لافتًا.


وكان في استقبالها عدد من أفراد العائلة، من بينهم إيشا أمباني، شلوكا أمباني، راديكا ميرشانت، وأنانت أمباني، حيث سادت أجواء من الحفاوة والترحيب، وسط ديكورات تقليدية عكست جمال التراث الهندي وأصالته.


وتأتي هذه الزيارة في إطار تزايد اهتمام النجوم العالميين بالسوق الهندية، التي أصبحت مركزًا مهمًا للفعاليات الكبرى والتعاونات الدولية، ما يعزز من مكانتها كوجهة رئيسية تجمع بين الفن، والثقافة، والأعمال.

إجازة عيد العمال

72 ساعة راحة متواصلة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

مصادر: الحكومة تعلن إنهاء العمل بقرار غلق المحلات والمطاعم

مرتبات

تبكير صرف مرتبات مايو 2026.. اعرف الموعد الرسمي وجدول القبض والزيادة الجديدة

ارشيفية

فتاة تستقطب الشباب و3 منظمين و23مشاركا.. تفاصيل الحفل الفاضح بفيلا أكتوبر

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات

مواعيد غلق المحلات

الحكومة تتراجع عن قرار الغلق المبكر.. مواعيد جديدة للمحال والمطاعم

الدولار

80 قرشا دفعة واحدة.. صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مجلس الوزراء

رسمياً.. إلغاء قرارات الغلق المبكر والعودة للنظام الطبيعي والتطبيق 28 إبريل

ريهانا

ريهانا تتألق في مومباي وتجمع بين الجمال والثقافة

كارولين عزمي

بالكاجوال.. كارولين عزمي تخطف الأنظار

مندور

رحلة تاريخية حول دير سانت كاترين في أمسية ثقافية

بالصور

محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لمدير مركز شباب أبو حماد عقب التعدي عليه

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان جمعية الفيلم بدورته الـ52

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52
حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52
حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52

سيناء أمان 2026.. مسيرة عربية مصرية تؤكد أن مصر وجهة المغامرة الآمنة الأولى بالمنطقة

سيناء أمان 2026
سيناء أمان 2026
سيناء أمان 2026

استخراج بطارية من معدة طفلة 4 سنوات بمنظار بمستشفى أبو كبير

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

شيرين عبدالوهاب

اللي جاي قد الغياب.. شيرين عبد الوهاب تعلن بداية مرحلة جديدة

محاولة اغتيال ترامب

كيف دخل المسلح الحفل؟.. تفاصيل حادث إطلاق النار على ترامب

محمود الليثي

بعد دعمه لـ شيرين عبد الوهاب.. محمود الليثي يطرح أحدث أغانيه البابا

سارة سلمان

سارة سلمان تطرح أحدث أغانيها "لاتخسرنى" باللهجة العراقية .. فيديو

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد