ريهانا تتألق في مومباي وتجمع بين الجمال والثقافة

لفتت النجمة العالمية ريهانا الأنظار خلال زيارتها الأخيرة إلى مومباي، حيث حظيت باهتمام إعلامي واسع وتفاعل كبير من الجمهور، في ظل حضورها القوي والمتنامي داخل السوق الهندية، سواء على المستوى التجاري أو الثقافي.



وجاءت زيارة ريهانا إلى الهند للمشاركة في فعالية خاصة بعلامتها التجارية في مجال مستحضرات التجميل، في خطوة تعكس استراتيجيتها التوسعية نحو الأسواق الآسيوية، وتحديدًا السوق الهندية التي تُعد من بين الأسرع نموًا عالميًا في هذا القطاع. وقد حرصت النجمة على استثمار هذه المناسبة لتعزيز علاقتها بجمهورها هناك، والتأكيد على حضورها المؤثر خارج نطاق الموسيقى.

ولم تقتصر زيارة ريهانا على الجانب التجاري فقط، بل حملت طابعًا ثقافيًا مميزًا، حيث خاضت تجربة تقليدية داخل منزل عائلة عائلة أمباني، إحدى أبرز العائلات في الهند. وشاركت في طقس “الآرتي” الهندوسي، وهو طقس ديني وروحي يعكس مظاهر الترحيب والتقدير، ما أضفى على الزيارة بُعدًا ثقافيًا وإنسانيًا لافتًا.



وكان في استقبالها عدد من أفراد العائلة، من بينهم إيشا أمباني، شلوكا أمباني، راديكا ميرشانت، وأنانت أمباني، حيث سادت أجواء من الحفاوة والترحيب، وسط ديكورات تقليدية عكست جمال التراث الهندي وأصالته.



وتأتي هذه الزيارة في إطار تزايد اهتمام النجوم العالميين بالسوق الهندية، التي أصبحت مركزًا مهمًا للفعاليات الكبرى والتعاونات الدولية، ما يعزز من مكانتها كوجهة رئيسية تجمع بين الفن، والثقافة، والأعمال.

