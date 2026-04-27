مهرجان موازين 2026 ينطلق من الرباط وسلا بصوت حسن شاكوش

أعلنت إدارة مهرجان موازين عن تفاصيل انطلاق دورته الحادية والعشرين لعام 2026، والتي تستضيفها مدينتا الرباط وسلا خلال شهر يونيو المقبل، وسط ترقب واسع من جمهور الموسيقى في العالم العربي وخارجه، خاصة بعد الكشف عن اسم نجم حفل الافتتاح.

وكشفت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر منصة إنستغرام أن مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش سيكون نجم السهرة الافتتاحية، في أول مشاركة له ضمن فعاليات المهرجان، حيث من المقرر أن يحيي حفله يوم 19 يونيو على منصة النهضة، إحدى أبرز منصات المهرجان وأكثرها جماهيرية.

ويأتي اختيار شاكوش ليعكس توجه المهرجان نحو التنوع الموسيقي والانفتاح على أنماط غنائية مختلفة، خاصة موسيقى المهرجانات التي حققت انتشارًا واسعًا في السنوات الأخيرة، وجذبت شريحة كبيرة من الجمهور العربي. ومن المنتظر أن يقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، في أجواء حماسية يتوقع أن تشعل حماس الحضور.

وروجت إدارة المهرجان لهذه المشاركة من خلال منشور تفاعلي، أكدت فيه أن الجمهور سيكون على موعد مع ليلة استثنائية مليئة بالإيقاعات الشعبية والطاقة العالية، مشيرة إلى أن حضور شاكوش سيمنح انطلاقة قوية لفعاليات الدورة الجديدة.

وفي سياق متصل، لم تكشف إدارة مهرجان موازين حتى الآن عن كامل قائمة النجوم المشاركين في نسخة 2026، مكتفية بالإعلان عن اسمين فقط، وهما حسن شاكوش في حفل الافتتاح، إلى جانب الرابر الفرنسي نينيو، ما زاد من حالة التشويق بين الجمهور.



كما دعت الصفحة الرسمية المتابعين إلى التفاعل وتخمين باقي الأسماء المنتظرة، في خطوة تهدف إلى زيادة الحماس والتشويق قبل الإعلان الرسمي عن البرنامج الكامل، الذي يُتوقع أن يضم نخبة من أبرز النجوم العالميين والعرب.



ويُعد مهرجان موازين واحدًا من أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم، حيث يستقطب سنويًا ملايين الزوار، ويجمع على مسارحه فنانين من مختلف الأنماط والثقافات، ما يجعله منصة عالمية للاحتفاء بالموسيقى والتنوع الفني.