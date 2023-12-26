شركة عالمية كبرى تقوم بأكبر استثمار دعمًا للاحتلال.. والمكان قرب غزة

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على منح شركة إنتل الأمريكية مبلغ 3.2 مليار دولار لإنشاء مصنع شرائح جديد بقيمة اجمالية تصل إلى 25 مليار دولار، وهو أكبر استثمار للشركة على الإطلاق في كيان الاحتلال، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

أعلن الجانبان اليوم الثلاثاء عن منحة بقيمة 3.2 مليار دولار لمصنع جديد للرقائق تخطط لبنائه في جنوب الأراضي المحتلة من قبل كيان إسرائيل، فيما يعد أكبر استثمار على الإطلاق لشركة في الأراضي المحتلة.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل منخرطة في حرب إبادة للفلسطينين وهو عرض كبير للدعم من قبل شركة أمريكية كبرى في وقت زادت فيه واشنطن من ضغوطها على إسرائيل لاتخاذ المزيد من الخطوات لتقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين في غزة.



ارتفعت أسهم انتل بنسبة 1.9٪ إلى 48.90 دولارًا في تداول ناسداك.

وتعد خطة التوسعة لموقعها في كريات جات، الذي يقع على بعد 42 كيلومترًا (26 ميلًا) من قطاع غزة ”جزءًا مهمًا من جهود إنتل لتعزيز سلسلة توريد عالمية أكثر مرونة، إلى جانب استثمارات الشركة المستمرة والمخطط لها في التصنيع في أوروبا والولايات المتحدة”.