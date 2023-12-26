شجرة كريسماس كادت تقـ تل عائلة بالكامل في أيام عيد الميلاد.. ما القصة؟

حملت شجرة كريسماس مفاجأة غير سارة لإحدىى العائلات بعيد الميلاد ليتحول احتفالهم السعيد إلى كابوس كاد يقتلهم جميعاً.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، لم تصدق العائلة من كوينزبيرج، جنوب أفريقيا، أعينهم وهم يشاهدون الثعبان الضخم يتحرك داخل الشجرة قبل أن يختبئ خلف مكبر الصوت.

بدأت القصة الفزعة التي كادت تحصد أرواح العائلة في احتفالات عيد الميلاد، حين انزلق ثعبان مامبا سوداء قاتلة يبلغ طولها ستة أقدام من تحت شجرة عيد الميلاد في شيء لا يمكن وصفه إلا بأنه كابوس قبل عيد الميلاد.

فيما تعد لدغة المامبا السوداء لديها معدل وفيات يصل إلى 100% إذا لم يتم علاجها، لذا سارعت العائلة إلى الاتصال بصائد ثعابين لإزالة الضيف غير المرغوب فيه في أسرع وقت ممكن.

ونشرت العائلة المصدومة صورة للمامبا السوداء على فيسبوك وأخبروا متابعيهم عن مفاجأة عيد الميلاد السيئة.