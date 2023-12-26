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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب انتشار فيروس.. بريطانيا تحث المواطنين على ارتداء الكمامة

بريطانيا تحث المواطنين
بريطانيا تحث المواطنين لارتداء الكمامة

قالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إن إحدى السلطات الصحية المعنية ببريطانيا حثت سكان المملكة المتحدة على ارتداء "الكمامة" مرة أخرى، في ظل تصاعد فوضى فيروس كورونا مرة أخرى خلال فترة عيد الميلاد. 

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة ديلي ستار كيف ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، مع الإبلاغ أيضًا عن ارتفاع في الوفيات.

 ويرجع هذا الارتفاع إلى سلالة JN.1 من فيروس كوفيد التي تجتاح العالم خلال الشهر الماضي، وأصبحت السلالة السائدة في العديد من البلدان – بما في ذلك المملكة المتحدة.

وطالبت ممرضات هيئة الخدمات الصحية الوطنية باتخاذ إجراءات وقائية في ظل ما تشهده المستشفيات بجميع أنحاء البلاد من كفاح للتعامل مع تدفق المرضى المصابين بكوفيد، بالإضافة إلى العديد من فيروسات الشتاء الأخرى. 

وكتب رؤساء الكلية الملكية للتمريض إلى مسؤولي التمريض في إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة للمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيروس كورونا كورونا فيروس ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا

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