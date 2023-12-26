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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عارضة أزياء شهيرة معرضة للسجن بسبب تصرفها الفاضح .. تفاصيل

عارضة أزياء شهير
عارضة أزياء شهير معرضة للسجن بسبب تصرفها الفاضح

تنتظر عارضة أزياء شهيرة في البرازيل صدور عقوبة في حقها بالسجن لمدة عام بعد أن سارت في الشارع دون ارتداء ملابس احتجاجًا على السماح للرجال بالقيام بذلك ومنع النساء من القيام بذلك. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية تعرضت عاضة الازياء كارولين فيرنر، 37 عامًا، للسخرية في مايو الماضي بسبب إخراجها كلابها بينما كانت عارية الصدر، وترتدي فقط قميصًا مربوطًا حول سروالها القصير في بالنيريو كامبوريو بالبرازيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن رجال الشرطة اعتقلوا فيرنر وانتشرت الصور وهي مكبلة بالأصفاد قبل نقلها إلى المخفر، و وبخها رجال الشرطة بتهمة "الفحش" ثم أطلقوا سراحها.

الآن، اشتكت فيرنر من أن البرازيل صارمة للغاية لأنه في بلدان أخرى، يمكن للنساء التجول دون قمصان بشكل قانوني.

وقالت: "في العديد من البلدان، تعتبر هذه ممارسة طبيعية تمامًا.. لا يتم تجسيد جسد المرأة أو إضفاء الطابع الجنسي عليه.. لسوء الحظ، في بلدي، على الرغم من أن الدستور يضمن المساواة بين الجنسين، إلا أن هذا لا يحدث في الممارسة العملية، ولا يمكنني الحصول على الحق في ذلك".

وتابعت فيرنر قائله"أشعر أنني مجبرة على القيام بذلك بسبب هذا النظام والتفسير القمعي للقانون".

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