عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"هاينان الصينية" تعتزم تشغيل رحلات مباشرة إلى القاهرة الشهر المقبل

خطوط هاينان الصينية
خطوط هاينان الصينية

تبدأ شركة خطوط هاينان الصينية، تشغيل رحلات جوية إلى مطار القاهرة الجوي، اعتبارا من يناير الشهر المقبل، ليكون خط مباشر  بين مقاطعة شينج ين الصينية ومطار القاهرة.

وصرح كونغ دومينغ المدير التجاري للشركة الصينية، بأنه سيتم تشغيل 3 رحلات أسبوعياً بين مقاطعة شينج ين الصينية ومطار القاهرة، بهدف استيعاب نمو حركة الركاب بين الجانبين.

وأضاف أنه سيتم تشغيل طائرات بسعة 292 راكب على خط القاهرة، بهدف التمكن من نقل أكبر عدد من الركاب بين الجانبين  خلال الرحلة الواحدة.

وأكد أن الشركة اختارت مصر كأول دولة فى أفريقيا بشأن تشغيل رحلات طيران مباشرة لها من الصين، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف تشغيل خطوط طيران بعد ذلك إلى الإمارات ودول الخليج.

وأشار إلى الشركة الصينية تعمل على تشغيل خطوط طيران إلى 20 دولة على مستوي على العالم ، أبرزهم إلى كندا وأيطاليا .

من جانبه أكد سيف بهجت المدير التنفيذي لمجموعة N S A S للطيران والسياحة ، أن الشركة تمكنت من التعاقد مع الشركة الصينية بشأن العمل كوكيل لها داخل السوق المحلي.

وأضاف أن المجموعة تستهدف جذب الوفود السياحية من الصين فى ظل جاذبية السوق  المصري الذي يتمتع بعدد من المواقع الأثرية والسياحية ، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف التركيز على اسواق شرق أسيا مثل الصين ، التي تمتلك عدد ضخم من الركاب الراغبة فى زيارة مصر .

تجدر الإشارة إلى أن خطوط هاينان الجوية الصينية تضم 11 شركة تعمل بعدد من المجالات، وتضم الشركة 260 طائرة من طرازات متنوعة ، وهي أكبر شركة طيران خاصة، وهي رابع أكبر شركة طيران من حيث الأسطول في الصين، وتقدم خدمات منتظمة لوجهات محلية ودولية .

خطوط هاينان الصينية مقاطعة شينج ين الصينية مطار القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

تحركات بسعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

ترشيحاتنا

عملية مشتركة.. المقاومة الفلسطينية تعلن الإجهاز على قوة إسرائيلية متحصنة بمنزل

اعرف فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2023 برقم العداد

إصابات مؤكدة.. حزب الله يقصف مقر قيادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

إبراهيم فايق يتغني بالأهلي: ألف مبروك لـ بابا الشغلانة

بسبب اغتيال موسوي.. إعلام عبري: إيران وراء حادث سفارة تل أبيب بنيودلهي

إجراء عاجل من اليابان ضد يحيي السنوار وكبار قادة حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالات رأس السنة لنجوم الزمن الجميل| نعيمة عاكف تضع "شطة" فى قهوة النابلسي.. فستان سامية جمال يتمزق.. الاستعمار يسكب الخمر على حسن فايق.. هدى سلطان تتلقى عرض زواج من رجل سبعينى

المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عدداً من الأنشطة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة مطروح

يمكنهم الإنجاب دون تزاوج.. إليكم أغرب 5 حيوانات حول العالم| صور

هتلبس أيه في رأس السنة.. الأرصاد تفاجئ المواطنين.. ايه الحكاية

فيديو

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع أسرة كاملة في الشرقية «فيديوجراف»

35 مليون متابع في 9 ساعات|كلمات محمد صلاح عن غزة تلهب المشاعر «فيديوجراف»

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. ماذا سيحدث ؟

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ