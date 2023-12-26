"هاينان الصينية" تعتزم تشغيل رحلات مباشرة إلى القاهرة الشهر المقبل

تبدأ شركة خطوط هاينان الصينية، تشغيل رحلات جوية إلى مطار القاهرة الجوي، اعتبارا من يناير الشهر المقبل، ليكون خط مباشر بين مقاطعة شينج ين الصينية ومطار القاهرة.

وصرح كونغ دومينغ المدير التجاري للشركة الصينية، بأنه سيتم تشغيل 3 رحلات أسبوعياً بين مقاطعة شينج ين الصينية ومطار القاهرة، بهدف استيعاب نمو حركة الركاب بين الجانبين.

وأضاف أنه سيتم تشغيل طائرات بسعة 292 راكب على خط القاهرة، بهدف التمكن من نقل أكبر عدد من الركاب بين الجانبين خلال الرحلة الواحدة.

وأكد أن الشركة اختارت مصر كأول دولة فى أفريقيا بشأن تشغيل رحلات طيران مباشرة لها من الصين، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف تشغيل خطوط طيران بعد ذلك إلى الإمارات ودول الخليج.

وأشار إلى الشركة الصينية تعمل على تشغيل خطوط طيران إلى 20 دولة على مستوي على العالم ، أبرزهم إلى كندا وأيطاليا .

من جانبه أكد سيف بهجت المدير التنفيذي لمجموعة N S A S للطيران والسياحة ، أن الشركة تمكنت من التعاقد مع الشركة الصينية بشأن العمل كوكيل لها داخل السوق المحلي.

وأضاف أن المجموعة تستهدف جذب الوفود السياحية من الصين فى ظل جاذبية السوق المصري الذي يتمتع بعدد من المواقع الأثرية والسياحية ، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف التركيز على اسواق شرق أسيا مثل الصين ، التي تمتلك عدد ضخم من الركاب الراغبة فى زيارة مصر .

تجدر الإشارة إلى أن خطوط هاينان الجوية الصينية تضم 11 شركة تعمل بعدد من المجالات، وتضم الشركة 260 طائرة من طرازات متنوعة ، وهي أكبر شركة طيران خاصة، وهي رابع أكبر شركة طيران من حيث الأسطول في الصين، وتقدم خدمات منتظمة لوجهات محلية ودولية .