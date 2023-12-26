عضو الكنيست: لولا هجوم حماس لكانت إسرائيل في مشكلة أكثر صعوبة

قال عضو الكنيست الإسرائيلي، نسيم فاتوري، اليوم الثلاثاء، إنه لو لم يحدث هجوم حماس في 7 أكتوبر، لكانت إسرائيل في مشكلة أكثر صعوبة.

وأضاف أنه حذر في الماضي من ضرورة محاربة حماس في غزة "كان ينبغي أن تكون الحرب كما هي الآن، ولحسن الحظ أنها حدثت من السماء".

وفي قوت سابق، دعا عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، نسيم فاتوري، إلى حرق قطاع غزة.

ونشر العضو المتطرف في تغريدة على حسابه على "أكس" قال فيها "كل الانشغال بمدى توفر الإنترنت في غزة ألا يظهر ذلك أننا لم نتعلم شيئا.. نحن إنسانيون للغاية.. احرقوا غزة الآن لا أقل من ذلك".

وبعد ما تعرضت تغريدته لتبليغات لمحتواها التحريضي، وضع موقع "إكس" ملاحظة تحذيرية عليها حيث قام النائب الإسرائيلي بحذف التدوينة، ونشر أخرى قال فيها "لا وقود ولا ماء حتى يعود المختطفون".