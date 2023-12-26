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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية: قلق في إسرائيل بسبب تأخر شحنات الأسلحة الأمريكية

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، إنه في الأيام الأخيرة، نشأ انطباع في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن معدل الاستجابة الأمريكية لطلبات التسليح الإسرائيلية قد تباطأ.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية، قولها إن هناك احتمال أن تكون أسباب ذلك فنية بحتة، لكن في إسرائيل يخشون أن يكون هذا الأمر هي محاولة من قبل الإدارة الأمريكية للتأثير على سياسة الحكومة الإسرائيلية في غزة.

وبحسب الصحيفة يجتمع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، اليوم الثلاثاء، مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، للتحقق مما إذا كان هناك تأخير في إرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وأوضحت المصادر أن "أحد الاحتمالات هو أن هذه مجرد تأخيرات فنية تؤخر إعداد الشحنات وإرسالها إلى إسرائيل. والاحتمال الآخر الأكثر إثارة للقلق هو أن هناك نية سياسية لدى الإدارة لإبطاء وتيرة توريد المعدات إلى إسرائيل من أجل التأثير على سياسة الحكومة".

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