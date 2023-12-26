بسبب حرب غزة.. مسئول إسرائيلي يكشف عن خلافات بين تل أبيب وواشنطن

قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الثلاثاء، إنه على الرغم من وجود خلافات بين أمريكا وإسرائيل بشأن الحرب علي غزة، فإن كلا البلدين يريدان رؤية نهاية حماس.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال مارك ريجيف، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “يمكننا إجراء مناقشات مختلفة حول هذه القضايا الإستراتيجية.. نحن نستمع باهتمام شديد إلى كل ما تقوله واشنطن، وأعتقد أنهم يستمعون بعناية شديدة إلى كل ما نقوله لهم.. لكن في النهاية، نحن على نفس الجانب من هذا. نريد أن نرى حماس مدمرة”.

وأضاف: “إنها مسألة وقت فقط قبل أن تنتصر إسرائيل في شمال غزة”، مدعيا أن “إعادة الإعمار في القطاع لا يمكن أن تحدث حتى يتم القضاء على حماس”.