قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوزني، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية قد تغادر مدينة أفدييفكا خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.

وأضاف زالوزني في مؤتمر صحفي: "أما بالنسبة للأعمال العدائية حول أفدييفكا، فلا ينبغي لنا أن نركز اهتمامنا وننظم عرضًا حول مستوطنة معينة"، لافتا إلى أن إن شن الحرب له قوانينه الخاصة التي لا تعتمد على ما إذا كان السياسيون أو المراسلون يحبون ذلك.

وأوضح أن القوات المسلحة الروسية لديهم القدرة على تركيز القوات في اتجاه معين، ويمكنهم أن يفعلوا نفس الشيء الذي حدث في باخموت في شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأكد قائد القوات المسلحة الأوكرانية على أن القوات الأوكرانية سوف تدافع عن أفدييفكا لأطول فترة ممكنة، وإذا لم يكن هناك ما يكفي من القوات، سوف نحافظ على الشعب".

وخلال الصراع في دونباس، حولت القوات الأوكرانية أفدييفكا إلى إحدى المناطق المحصنة الرئيسية، مما سمح لها بإطلاق النار على دونيتسك وماكييفكا وياسينوفاتايا والضواحي، ويجري حاليا قتال عنيف بالقرب من أفدييفكا.