وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين بالأضرار الناجمة عن ضرب أوكرانيا لسفينة إنزال

أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الرئيس فلاديمير بوتين، بأن "أضرارًا" لحقت بسفينة روسية خلال هجوم أوكراني في شبه جزيرة القرم، بحسب وكالات الأنباء الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن وزير الدفاع الروسي أبلغ فلاديمير بوتين عن الهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على فيودوسيا (في شبه جزيرة القرم) والأضرار التي لحقت بسفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك.

من جانبه ، هنأ الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، سلاح الجو الأوكراني بعد استهدافه السفينة الروسية.

وأعلن حاكم شبه جزيرة القرم سيرجي أكسيونوف، مقتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح في الهجوم الأوكراني الذي استهدف ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم.

وقال أكسيونوف عبر تطبيق تلغرام "للأسف، قُتل شخص وأُصيب آخران في هجوم للعدو على فيودوسيا"، مضيفاً أنّ مباني تضرّرت أيضاً وتمّ إجلاء سكانها.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني فجر اليوم، أنّه دمّر في القرم سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود اشتبه في أنها تنقل طائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدمها موسكو في حربها ضدّ كييف.