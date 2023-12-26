متحدث الاحتلال: إسرائيل ستتوقف عن منح تأشيرات الدخول لموظفي الأمم المتحدة

أعلن المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيلون ليفي، اليوم الثلاثاء أن تل أبيب ستتوقف عن منح التأشيرات بشكل تلقائي إلى موظفي الأمم المتحدة.

واتهمت إسرائيل الأمم المتحدة بأنها "شريكة متواطئة" في تكتيكات حماس، وتؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم التوترات بين الأمم المتحدة وإسرائيل، التي تزعم منذ فترة طويلة أن المنظمة الدولية توجه انتقادات غير عادلة وغير متناسبة لها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل ستنظر في طلبات الحصول على تأشيرة من موظفي الأمم المتحدة على أساس كل حالة على حدة وليس بشكل تلقائي، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويتهم ليفي الأمم المتحدة بالتستر على حركة حماس، قائلا إنها فشلت في إدانة الحركة بزعم عملها من المستشفيات وسرقة المساعدات الموجهة للمدنيين في غزة وتنفي حماس التهمتين.