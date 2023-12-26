فتح: حكومة نتنياهو لا ترغب في إقامة دولة فلسطينية وتسعى لتهجير مواطنينا

أكد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، أن نتنياهو يريد إطالة أمد بقائه في الحكم عبر دعم صوت بن جفير، واليوم يتحدث نتنياهو بنفس لغة بن جفير، وكل الوزراء اليوم يريدون استمرار العدوان، والخلاف بينهم حول من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب.

وقال عبد الفتاح دولة في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" إسرائيل تريد من الأمم المتحدة أن تضعها فوق القانون الدولي، وإذا انتقدت الأمم المتحدة إسرائيل يشنون هجوما على المنظومة الدولية، فنتنياهو وحكومته يشكلون خطرا على المنظومة الدولية كلها وليس الفلسطينيين فقط، 81 يوما والمجتمع الدولي يشعر بحرج كبير في ظل الهيمنة الأمريكية، ولم يعد بوسعه سوى أن يقول كلمة حق.".

وأضاف :" توجه الحكومة الأشد تطرفا في تاريخ إسرائيل هو عدم السماح بقيام دولة فلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني، وهذا التوجه يمثله وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، الذي يمهد لقيام دولة إسرائيل الكبرى.

وتابع :" بن جفير صاحب عقلية متطرفة عنصرية لا يؤمن سوى بالقتل، لا يرضيه عشرات آلاف القتلى والجرحى وتدمير قطاع غزة، ولا يريد وقف القتال، بل يخطط لاقتطاع مناطق آمنة من غزة وإعادة احتلال القطاع.