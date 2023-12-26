سمير فرج: مصر ترفض الدخول في التحالفات العسكرية الدولية

قال اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، إن الولايات المتحدة الأمريكية شكلت تحالفا دوليا في البحر الأحمر تحت عنوان حارس الازدهار، من أجل التصدي إلى الحوثيين، مشيرا إلى أن الحوثيين لا يقصدون مصر بل إسرائيل.



أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الحوثيين يستهدفون تل أبيب، مبينا أن أمريكا أعنلت أنها ستتولى البحر الأحمر للتصدي للهجمات الحوثيين المتصاعدة.



وأشار المفكر والخبير الاستراتيجي، إلى أن التحالف الدولي من 20 دولة، للتصدي للحوثيين، مبينا أن كل المنصات العالمية تحدثت عن التحالف بعدم دخول مصر في التحالف والحديث عن توتر العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.



وشدد فرج، على أن مصر لن تدخل تحالفات، وهو قرار واضح من قبل الرئيس السيسي، موضحا أن هذه سياسة ثابتة لدى القيادة السياسية، قائلا:"دخول التحالفات هتيجي كل الدول الموانئ المصرية وتقول بقى ده تحالف، وكمان المدمرة الأمريكية وغيرها تدخل مصر، ولا عمل قواعد عسكرية في البحر الأحمر، بفلوس تعمل انتعاشة في البلد".



وأكد فرج، أن مصر ترفض الدخول في التحالفات الدولية، موضحا أن أرض مصر لا تشترى.

وأوضح الخبير والمفكر الاستراتيجي أن الولايات المتحدة شكلت 3 قوات مشتركة، ومصر فيها في القوات المشتركة 153، وهي المسئولة عن البحر الأحمر وبها البحرية المصرية تقود قوة المهام المشتركة التى يتواجد بها أمريكا وعدد من الدول، لكن مصر لا تدخل أي تحالف.

