محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة بيرنلي على ملعب تيرف مور، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة رقم 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز 19 برصيد 11 نقطة.

ويبحث ليفربول عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة في آخر جولتين للارتقاء إلى الصدارة مؤقتًا، بينما يتطلع بيرنلي للفوز في محاولته للخروج من مراكز الهبوط.

وفيما يلي تشكيل ليفربول:

أليسون- جوميز- إيندو- فان دايك- نونيز- صلاح- جاكبو- إيليوت- جرافينبيرش- أرنولد- كونساه.

كما أعلن فينسينت كومباني، مدرب بيرنلي، عن تشكيل فريقه والذي جاء كالآتي:

ترافورد- أوشيه- تايلور- بيير- براونهيل- بيرجي- فوستر- فيتينيو- أمدوني- تريسور- أودوبيرت.

ويتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول كل من: كيليهر- كوناتي- دياز- سوبوسلاي- جونز- جوتا- تشامبرز- مكونيل- برادلي.