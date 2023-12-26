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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس جهاز التعمير الأسبق: تنمية سيناء لم تتوقف منذ 2014

صدى البلد

أكد محمد ناصر رئيس جهاز التعمير الأسبق، أن المشروعات القومية والمتوسطة التي تم تدشينها في سيناء عملت على استيعاب الأيدي العاملة في سيناء بالكامل، وربط مشروع التنمية الشاملة في سيناء بمشروع التنمية الشاملة في قناة السويس.

 

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وقال محمد ناصر في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، :" الهدف من تنمية وتعمير سيناء هو توطين ٣ مليون مواطن في سيناء، وذلك الهدف سيكون من أهم الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالامن القومي المصري بصورة كبيرة".

أضاف محمد ناصر:"  تم تطوير الكثير من القطاعات في سيناء مثل تطوير مطار العريش، تنمية الموانيء الساحلية، زراعة أكثر من ٦٠٠ ألف فدان من الأراضي الزراعية في سيناء، تطهير هذه المحافظة من الإرهاب كان بداية خطوات التنمية في سيناء.

وتابع :"  الدولة المصرية لم تتوقف عن تنمية سيناء منذ عام ٢٠١٤، وذلك لأن سيناء بوابة مصر الافريقية وهي محافظة استراتيجية لا يمكن نكران أهميتها".

 

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