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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام شمال سيناء يؤكد الدور الفاعل للمرأة في المجتمع المصري

صدى البلد

أكد اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، علي الدور الفاعل للمرأة في المجتمع المصري، في ظل اهتمام فخامة السيد الرئيس بتمكين المرأة وتقليدها مختلف المناصب.
وشدد الغندور خلال حفل ختام حملة مناهضة العنف ضد المرأة، والتي جرت على مدار 16 يومًا بشمال سيناء تحت عنوان «معا ضد العنف ضد المرأة» لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في حضور الدكتورة، هاجر صالح رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وأعضاء الجهات الشريكة، على الوقوف بحزم ضد ظاهرة العنف ضد المرأة.
أشار الغندور إلي أهمية التعريف بالعنف ضد المرأة ووقايتها منه ونشر الوعى الثقافي والاجتماعي والديني وتعزيز دور المرأة فى المجتمع وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم فرص متساوية لكل منهما.
من جانبها قالت الدكتورة، هاجر صالح رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن مبادرة «معا ضد العنف ضد المرأة» جاءت فى إطار الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر الماضي والمتعارف عليها دوليا، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي تستهدف مناهضة كافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعي ضد المرأة.

 

سلسلة ندوات:


أضافت إلى أن المبادرة تضمنت سلسلة من الندوات عن مناهضة العنف بكافة أشكاله ضد المرأة بالتعاون مع الجهات الشريكة وهى الأوقاف، إدارة الوعظ، الأزهر والصحة والتربية والتعليم والثقافة وجامعتي العريش وسيناء والمعاهد العليا بالعريش والإذاعة المحلية.
 

 

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