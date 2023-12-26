حدث فلكي هام 21 يناير..الحظ للميزان والدلو والثور بالنصف الثاني من العام

توقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد بتغيرات قد تؤثر على مسار الحياة، حيث يشهد يوم ٢١ يناير ٢٠٢٤ دخول كوكب بلوتو لبرج الدلو بعد مكوثه ٢٠ عاما في برج الجدي، وهذا الحدث الأهم، ويتمركز بلوتو في البرج لمدة ٢٠ عام.



وأكدت فؤاد خلال لقائها ببرنامج مصر جديدة، المذاع على فضائية اي تي سي، تقديم الإعلامية أنجي أنور، ان دخول كوكب بلوتو في البرج له جانبين جانب مميز، وجانب آخر سيئ، فهو كوكب الدمار وكوكب الغني، فإما ان يؤدي للدمار في بعض الحالات او للغني والثراء والحظوظ.

وأوضحت عبير فؤاد، أن مواليد برج الدلو عندما كان يتحكم بلوتو في ذلك الوقت وقتها قام رئيس أمريكا بالقضاء على فكرة العبودية.

برج الجوزاء والميزان والدلو

وأشار إلى التاريخ الثاني ٢٦ مايو ٢٠٢٥ هو كوكب المشتري فهو يتمركز في برج الثور، الى ٢٥ مايو و سوف ينتقل كوكب المشتري من ٢٦ مايو 2024 إلى الأبراج الهوائية منها برج الجوزاء والميزان والدلو ، وسوف تشهد هذه الأبراج حظ كبير في النصف الثاني من عام ٢٠٢٤.