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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هشام طلعت مصطفى: نضخ 150 مليون دولار بفنادق "ليجاسي" مصر

صدى البلد

كشف هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تخصيص نحو 150 مليون دولار من قيمة صفقة "ليجاسي" لرفع كفاءة الفنادق التابعة لها.

أشار إلى أن إتمام صفقة استحواذ "آيكون"، التابعة للمجموعة، على حصة من "ليجاسي" سيرفع عدد الفنادق تحت إدارة "طلعت مصطفى" إلى 15 فندقاً بطاقة تشغيلية 5000 غرفة؛ "بما يزيد مجمل إيرادات الفنادق لدينا في مصر إلى 250 مليون دولار سنوياً".

كما أعلن أن إدراج "ليجاسي" في البورصة ضمن الدراسات، لكن بعد إنجاز عملية تطوير الشركة بحيث تصبح عوائدها أفضل.

تصريحات هشام طلعت مصطفى جاءت على هامش توقيع الاتفاقيات النهائية لصفقة استحواذ "آيكون" (ICON)، الذراع الفندقية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على حصة 39% من شركة "ليجاسي" للفنادق التي تمتلك محفظة تضم 7 فنادق تاريخية في مصر.

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