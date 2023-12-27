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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|شروط واجب توافرها عند تقليص سنوات الدراسة بالكليات..تحذيرات للطلاب قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

شروط واجب توافرها عند تقليص سنوات الدراسة بالكليات
تنظر العديد من الجامعات تقليص نظم الدراسة والتخرج في الكليات المختلفة، بما في ذلك تخصصات مثل التمريض والتجارة والآداب والإعلام يأتى ذلك في خطوة تهدف إلى تحسين جودة التعليم الجامعي وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة،

رئيس جامعة طنطا: حريصون على تسخير كافة الإمكانيات لدعم ذوي الهمم
 أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي، حرص الجامعة الدائم على تسخير كافة إمكاناتها؛ لدعم طلابها من ذوي الهمم؛ لتحقيق الإتاحة والدمج لهم، ودعم ورعاية الموهوبين منهم، وتفعيل دورهم التنموي في المجتمع بشكل كامل .. مشيراً إلى أهمية دور الجامعة الريادي في تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية "قادرون باختلاف".

حفل تكريم للرموز من رواد العمل بجامعة العريش
نظمت جامعة العريش شمال سيناء، حفل تكريم  رموز من رواد جامعة العريش، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة.

الغش أبرزها.. تحذيرات للطلاب قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول
كشفت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، تعليمات هامة قبل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنهاية العام الدراسي للعام الجامعي 2023 - 2024 .

جامعة الفيوم: استمرار فعاليات مشروع التنور المجتمعي وبحث سبل التعاون مع التضامن
 استقبل أ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المستشار عمر محمد حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، وأ. جبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم،  وأ.د آمال ربيع عميد كلية التربية الأسبق ومدير مشروع التنور المجتمعي بالجامعة، وا. سيد حسنّ محمد مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بالفيوم، وأ. أماني أحمد، وأ. أشرف عبد الحميد منسقي التضامن الاجتماعي، وذلك لعقد الاجتماع التنسيقي لمشروع التنور المجتمعي، وبحث سبل التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

تقليص عدد سنوات الدراسة بالجامعات.. هل يتأثر مستوى الخريجين؟
تنظر العديد من الجامعات تقليص نظم الدراسة والتخرج في الكليات المختلفة، بما في ذلك تخصصات مثل التمريض والتجارة والآداب والإعلام يأتى ذلك في خطوة تهدف إلى تحسين جودة التعليم الجامعي وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة،

 

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