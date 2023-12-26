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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم: استمرار فعاليات مشروع التنور المجتمعي وبحث سبل التعاون مع التضامن

قيادات التضامن الاجتماعى
قيادات التضامن الاجتماعى ف جامعة الفيوم


 استقبل أ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المستشار عمر محمد حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، وأ. جبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم،  وأ.د آمال ربيع عميد كلية التربية الأسبق ومدير مشروع التنور المجتمعي بالجامعة، وا. سيد حسنّ محمد مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بالفيوم، وأ. أماني أحمد، وأ. أشرف عبد الحميد منسقي التضامن الاجتماعي، وذلك لعقد الاجتماع التنسيقي لمشروع التنور المجتمعي، وبحث سبل التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

صرح أ.د عاصم العيسوي أن الاجتماع تناول دور جامعة الفيوم الريادي في مواجهة الأمية بكافة صورها وبناء العقول، كما تمت مناقشة البنود التى يمكن أن تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي للتغلب على صعوبات الوصول إلى الأميين وسبل التعاون لتحقيق أهداف المشروع.

 

 

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