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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حفل تكريم للرموز من رواد العمل بجامعة العريش

تكريم رموز العمل
تكريم رموز العمل بجامعة العريش

نظمت جامعة العريش شمال سيناء، حفل تكريم  رموز من رواد جامعة العريش، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة.

قال الدمرداش، يطيب لي بالأصالة عن نفسى ونيابة عن جميع منتسبي الجامعة ،  أهنئ كل من ظل يعمل حتى بلوغه سن المعاش، ليتم تكريمه مثل الكبار الذين نكرمهم اليوم.

 وجه رئيس الجامعة، التحية لكل القيادات والعاملين بالجامعة، وحثهم على العمل الجاد وتقديم أفضل خدمة لمرتادي الجامعة، وطالبهم بتطوير الأداء الإداري واستخدام الأساليب الحديثة في الإدارة ونقل خبراتهم لشباب العاملين بالجامعة، مؤكدًا أن العاملين بالجامعة هم الضلع الثالث للمثلث المكون للجامعة مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

أهدى رئيس الجامعة، للمكرمين درع من الجامعة يحمل أسمه وشهادة تقدير على مجهوداتهم خلال فترة عملهم.

 ساد حفل  التكريم روح الود والمحبة والتعبير عن الإخلاص في العمل والتفاني في خدمة العلم والعلماء بمحراب الجامعة.

كما تقدم المكرمين بجزيل الشكر والعرفان لرئيس الجامعة على هذه اللمسة الطيبة وتقديرا لهم ولمجهوداتهم المبذولة في الجامعة وهذا ان يدل على قيادة سيادته الحكيمة للجامعة وتقديرا للعلم والعلماء.
حيث  تم تكريم من أعضاء هيئة التدريس كلًا من:
الدكتور ممدوح مصطفي كمال، من كلية العلوم الزراعية البيئة. ، والدكتور زكريا صبري مرسي، من كلية العلوم. والدكتور عبد الحميد محمد على، من كلية التربية.،  والدكتور علاء محمد السيد، من كلية الآداب.،  والدكتور محمد رجب عبده، من كلية العلوم الزراعية البيئة.
ومن الجهاز الإداري :-
مصطفي عبد العظيم عبد العزيز. ، و مصطفي عثمان هلال.

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العريش حفل تكريم رواد العمل جامعه

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