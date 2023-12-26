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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتحمي من كل حاجة.. فاكهة لن تخطر ببالك تمنع أشهر الأمراض

التمر
التمر

يعد التمر من الفواكه التي تمتلك تأثيرا كبيرا على الجسم وتساعد في الوقاية من أشهر الأمراض بفضل محتواها الفريد من العناصر الغذائية.


ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نعرض لكم أهم الفوائد الصحية لتناول التمر بشكل متكرر:

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1. تحسين صحة الأمعاء
تظهر الأبحاث أن الفوائد الصحية للألياف تتجاوز مجرد منع السباكة الداخلية من الانسداد، ويمكن أن يساعد الحصول على الكثير من الألياف من الخضار والفواكه مثل التمر أيضًا على:

تحسين صحة القلب .
الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة .
انخفاض مستويات الكولسترول ( LDL) والكوليسترول الكلي.
منع زيادة الوزن والسمنة .
تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب .


2. تساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة
التمر ناضج بمركبات نباتية تعمل كمضادات للأكسدة وتحمي مضادات الأكسدة خلاياك من التلف الذي تسببه الجذور الحرة والجذور الحرة هي قطاع الطرق الخلوية في جسمك التي تسرق الإلكترونات من الخلايا السليمة لتحقيق الاستقرار في نفسها. 


أمراض المناعة الذاتية .
سرطان .
أمراض القلب والأوعية الدموية.
إعتام عدسة العين .
نظرًا لأن مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة، فإنها تساعد في منع تأثير الدومينو لتطور المرض ويحتوي التمر على عدة أنواع من مضادات الأكسدة، منها:

الكاروتينات.
الفلافونويدات.
قشور.
الأحماض الفينولية.
البوليفينول .


3. تعزيز صحة الدماغ
وربطت العديد من الدراسات بين التمر وتحسين وظائف المخ، وذلك بفضل محتواه من مضادات الأكسدة وتمنع مضادات الأكسدة الالتهابات في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ وتم ربط التهاب الدماغ بتطور أمراض مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون والتصلب الجانبي الضموري (ALS) ، المعروف أيضًا باسم مرض لو جيريج).

خلصت إحدى الدراسات التي أجريت على نماذج في المختبر إلى أن تناول التمر يساعد في تحسين الذاكرة وتحسين التعلم وتقليل السلوكيات المرتبطة بالقلق وتم ربط التمر أيضًا بعدد أقل من بروتينات أميلويد بيتا في الدماغ وقد تم ربط اللويحات التي تشكلها هذه البروتينات بتطور مرض الزهايمر. ويحذر كولبيرتسون من أنه على الرغم من أن هذه النتائج واعدة، إلا أنها ستحتاج إلى اختبارها على البشر قبل أن نتأكد من هذه الفوائد.

4. يساعد في الولادة الطبيعية
كان موعد ولادة طفلك الصغير قبل أسبوع، والآن يتحدث الأطباء عن الإخلاء القسري – إلا إذا كنت تستطيع معرفة كيفية إدارة الأمور بنفسك هناك بعض الأبحاث التي تدعم أن تناول التمر يمكن أن يشجع المخاض

لا يزال يتعين تحديد المدة التي يجب أن تأكلها فيها، لكن إحدى الدراسات أظهرت فرقًا عندما يتناولها الأشخاص يوميًا في الشهر الأخير من الحمل وقد تساعد التمر على تقصير مدة المخاض.

إن وجود الأوكسيتوسين هو مفتاح تقلصات العمل المنتجة ولأن التمر مصدر ممتاز للكربوهيدرات الصحية وغني بالسكريات الطبيعية، فإن تناوله يساعد جسمك على تخزين طاقة كافية للمخاض نفسه.

5. يمنحك بشرة أكثر شباباً
مثل الهرمونات البشرية ، تساعد الهرمونات النباتية على النمو والتكاثر. 
وقد يكون لها فوائد مضادة للشيخوخة لبشرتك ولهذا السبب، تُستخدم الهرمونات النباتية أحيانًا في منتجات العناية بالبشرة و تصادف أن التمر مليء بالهرمونات النباتية.
 

 بديل صحي للسكر المكرر
 اصنعي عجينة التمر الحلوة عن طريق خلط التمر مع الماء في الخلاط لاستخدامه كبديل للسكر، قم بتبديله بنسبة 1:1، لذلك إذا كانت وصفتك تتطلب كوبًا واحدًا من السكر، استخدم كوبًا واحدًا من معجون التمر بدلاً من ذلك. يقول كولبرتسون: "لن تفوتك أيًا من الحلاوة بينما تكتسب مضادات الأكسدة والألياف ويعتبر التمر من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض مع مؤشر جلايسيمي يبلغ حوالي 42، مما يمكن أن يحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم.

يمكنك أيضًا استخدام التمر المقطع كبديل مغذٍ أكثر للحلويات ورقائق الشوكولاتة في وصفات الحلوى أو أضفها لموازنة الأطباق اللذيذة مثل كرنب بروكسل المحمص مع البندق والتمر .

عندما يكون لديك حب للحلويات، يمكن للتمر أن يرضي هذه الرغبة بشكل صحي  لكن لا تبالغ في تناولها، فالتمر غني بالسعرات الحرارية كما هو الحال مع العناصر الغذائية. سواء كنت جديدًا في تناول التمر أو كنت منخرطًا في العربة لفترة من الوقت، فسوف يشكرك جسمك على إدراج هذه الفاكهة المتنوعة في نظامك الغذائي.

التمر السكتة الدماغية التصلب الجانبي الضموري التهاب الدماغ الام الإصابة بسرطان القولون

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