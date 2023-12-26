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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حقوق الحيوان.. دعوات لتحرير أنثى حوت يثير الجدل في كوريا

انثى حوت
انثى حوت

يسعى نشطاء حقوق الحيوان إلى تحرير أنثى حوت تدعى "بيلا"، من حوض أسماك شهير في أحد مراكز التسوق الضخمة في العاصمة سيئول في كوريا الجنوبية.

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ووفقا لموقع "سي إن إن"، تتواجد  بيلا  داخل حوض أسماك "لوتي وورلد"، وهو أحد أشهر المراكز التجارية في كوريا الجنوبية منذ العام 2013.

وعاشت بيلا داخل خزان يبلغ وزنه 1.244 طنا ويصل عمقه إلى 24 قدما إلى جانب اثنين من ذكور الحيتان البيضاء (بيلي وبيلو)، وكذلك حيوانات قطبية أخرى مثل طيور البطريق والفقمات.


وتواجد الكائنات داخل الحوض يشكل عامل جذب لزوار المركز التجاري، بحيث يجتمعون أمامها لرؤيتها.

وتم اصطياد بيلا بواسطة قوارب في المياه الروسية في العام 2013 وبيعها إلى حوض أسماك "لوتي وورلد".

وتوفي الحوت بيلو عن عمر يناهز الخامسة في العام 2016، وتبعه بيلي بعد سنوات في العام 2019 عن عمر يناهز 12 عاما، وأشعلت وفاتهما عاصفة من الانتقادات من نشطاء حقوق الحيوان في كوريا الجنوبية، ما دفعهم إلى المطالبة بتحرير بيلا. وفي البرية، يتراوح متوسط العمر المتوقع للحيتان البيضاء بين 35 و50 عاما.

واعتبرت "هيلين" أن الحيتان تواجه قسوة لوضعها داخل أحواض، مقابل دقائق من مرح الزوار.

وتعهدت الشركة المالكة لحوض السمك بتحرير "بيلا" في العام 2019، في إجراء لم يُنفذ حتى اللحظة

الحيوان حوت

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