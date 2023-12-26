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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التموين: المخازن الإستراتيجية للمنتجات الغذائية مميكنة ونقلة نوعية في منظومة التجارة

المخازن الاستراتيجية
المخازن الاستراتيجية

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تدشين أكبر مشروع قومي لإنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات الغذائية بمواصفات عالمية؛ لأنه يحتوي على كميات من السلع تصل لـ5 أو 6 مليار جنيه على مساحة 10 فدان كل مخزن من إجمالي 7 مخازن، ويتم تخزين سلع خاصة بالمنظومة التموينية وخارج التموينية.

وأوضح "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن هذه المخازن نقلة نوعية في منظومة التجارة وجزء من البنية التحتية، مشددًا على أنها تتعرف على المخزون والسلع إلكترونيًا والمخزن الواحد يتضمن درجات حرارة مختلفة للحفاظ على السلع المختلفة.

ولفت، إلى أن الوزارة تدرك الاستهلاك الفعلي للمواطنيين داخل المحافظات وبناء على ذلك تبنى المخازن الاستراتيجية.

مخازن مميكنة

وأضاف، أن هناك سلع أساسية داخل المنظومة التموينية والمخازن في المحافظات ليست على مستوى عال الكفاءة، منوهًا بأنه يمكن أن يمد كل مخزن استراتيجي ما يقارب 4 محافظات ما تحتاجه من سلع، يتم إنشاء وتشغيل هذه المخازن من قبل القطاع الخاص والحكومة لا تقوم بالاستثمار وتعود الملكية للدولة بعد فترة محددة، ونوه بأن هذه المخازن مميكنة.

إبراهيم عشماوي وزير التموين التموين المخازن الاستراتيجية التجارة السلع الغذائية

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