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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمود عباس للعالم: الشعب الفلسطيني يستحق الحياة والاستقرار

محمود عباس الرئيس
محمود عباس الرئيس الفلسطيني

قال الرئيس محمود عباس، أبو مازن الرئيس الفلسطيني، إن الأمل في الشعب الفلسطيني مازال موجود ولن يذهب، وهو مازال متواجد من أجل أن يبث الأمل في نفوس الشعب الفلسطيني، "الأمل جاي تحت أي ظروف". 

محمود عباس يتحدث عن الشعب الفلسطيني 

وأضاف "عباس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، أن الأهالي في غزة شهدوا مصائب كبيرة، ولكن الأمل قادم، وستبقى غزة وتعود كما كانت وأفضل مما كانت رغم أنف المعتدين وأنف إسرائيل. 

وتابع، أن الدولة الفلسطينية تشملها غزة والقدس، وستعود، وستكون دولة فلسطينية قوية، تعيش بين دول العالم، موجها رسالة للعالم: "أرجو أن يفهموا أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة، ويستحق الاستقرار ولا يوجد شعب في الدنيا جلس تحت الاحتلال في العالم إلا الشعب الفلسطيني وهذا أمر لا يجوز على الإطلاق، نستحق العيش أحرار في أمورنا وحياتنا". 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشعب الفلسطيني برنامج كلمة أخيرة لميس الحديدي

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