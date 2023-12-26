بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات وسفنا تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت 12 طائرة بدون طيار و3 صواريخ باليستية وصاروخين كروز في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس، إن السفينة الحربية USS LABOON وطائرة مقاتلة من نوع F/A-18 Super Hornets، أسقطتا 12 طائرة بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه، و3 صواريخ باليستية مضادة للسفن، وصاروخين كروز للهجوم الأرضي في جنوب البحر الأحمر التي أطلقها الحوثيون على مدار 10 ساعات بدأت في حوالي الساعة 6:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء) يوم 26 ديسمبر.

وأضافت أنه لم تحدث أضرار للسفن في المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وعلى الجانب الآخر، أصدرت مليشيات أنصار الله الحوثيين في اليمن، اليوم الثلاثاء، بيانا تبنت فيه استهداف السفينة " إم إس سي يونايتد " في البحر الأحمر بضربة صاروخية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مليشيات الحوثيين يحيى سريع في بيان له عبر صفحته الرسمية على تليجرام: "نفذتِ مليشيات الحوثي عملية استهداف للسفينة التجارية إم إس سي يونايتد وذلك بصواريخ بحرية مناسبة".