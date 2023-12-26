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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"غزة مش ناقصة".. تعليق هام من الرئيس الفلسطيني على سؤال لميس الحديدي

محمود عباس الرئيس
محمود عباس الرئيس الفلسطيني

قال الرئيس الفلسطيني  محمود عباس، أبو مازن، إن إسرائيل تخطط لاقتطاع أجزاء من غزة والسيطرة عليها أمنيا، وليس اقتطاع أجزاء منها والحصول عليها، لافتا إلى أن العالم كله وعلى رأسه أمريكا قالت إنها لا تقبل بهذا الأمر. 

حديث عن الوضع في قطاع غزة 

وأضاف "عباس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، ردا على سؤال لميس الحديدي أن هناك حديثا حول أن يكون هناك شريط عازل حول قطاع غزة قائلا: "هي غزة ناقصة كل حدودها 5 كيلو و7 كيلو ياخدوا منها إيه". 

وتابع الرئيس الفلسطيني، أن مساحة غزة 365 كيلو مترا مربعا، وعدد السكان فيها 2.4 مليون نسمة، "إيه الجزء اللي عاوزين ياخدوه من قطاع غزة، ونحن لم نخرج من غزة حتى نعود إليها، ومستمرون في القطاع". 

محمود عباس ابو مازن الرئيس الفلسطيني غزة قطاع غزة لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة

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